Netflix revienta Wall Street y UBS la ve como el próximo rival a batir de la televisión

Stranger Things, Orange is the New Black, House Of Cards, Daredevil... a estas altura ya nadie duda de que Netflix se ha convertido en una máquina de éxitos audiovisuales. Lo que no está tan claro es si su modelo se puede sostener en el tiempo o si tendrá la capacidad suficiente para desbancar a la televisión por cable. Pues bien, según el último informe realizado por UBS, la compañía tiene capacidad para ello. Además, su rally bursátil lo avala.