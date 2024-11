Por qué Netflix y Disney+ empujan a Movistar a subir precios

La primera es la tecnología FTTR Movistar (Fiber To The Room), que la operadora presentó a finales del 2023. Se trata, según explicaron por entonces, de un servicio pionero en Europa, que sólo Movistar comercializa en exclusiva para sus clientes. En resumen, es "un hilo ultrafino de fibra óptica, que asegura máxima velocidad y cobertura en todas las habitaciones del hogar". Y no requiere de obras, porque puede instalarse en los rodapiés y marcos de las puertas.