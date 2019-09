Netflix compra 'El hoyo', un thriller distópico español que ha causado sensación en el Festival de Toronto

'El hoyo', ópera prima del director Galder Gaztelu-Urrutia, ha tenido su presentación mundial en el Festival de Toronto dentro de la sección Midnight Madness. Allí ha dejado muy buen sabor de boca a los que han podido verla, suficiente para que en Netflix hayan hecho una oferta para hacerse por ella a la que sus responsables no han podido decir que no. La película española nos lleva a un futuro distópico, no muy alejado en el tiempo. Su protagonista es un individuo que se presta a un experimento de lo más particular: acepta ser encarcelado...