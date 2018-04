Netflix compensa tras dos temporadas a Claire Foy, de The Crown, por la brecha salarial con Matt Smith

La retribución se produce tiempo después de que se revelara que Foy estaba cobrando menos que Matt Smith en The Crown, a pesar de que ambos habían aparecido en los mismos episodios. En un principio, los productores trataron de justificar la brecha salarial debido a la fama cosechada al ser la undécima encarnación del Doctor Who lo cual, a su criterio, elevaba su caché. Sin embargo, esta opinión no era recogida por Smith, que apostaba por la igualdad: "Claire es una de mis mejores amigas y creo que deberíamos cobrar por igual".