Netflix censura el suicidio de Hannah en 'Por trece razones': ¿Por qué lo ha hecho dos años después?

Netflix ha editado la escena del suicidio de Hannah en la primera temporada de Por trece razones (13 reasons why en el original). En un comunicado oficial, Netflix anunció: "Hemos decidido con el creador Brian Yorkey y los productores editar la escena en la que Hannah se quita la vida desde la primera temporada". Por 13 razones, por si no la has visto y esto te pilla de nuevas, es una serie que cuenta la historia de una joven que se suicida y deja atrás una serie de 13 cintas que detalla las razones por las que eligió terminar con su vida.