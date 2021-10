Netflix borra los teléfonos de 'El juego del calamar' tras las llamadas masivas

A veces distrae ver una serie de televisión, leer un número de teléfono determinado y darte cuenta que no es verosímil porque le falta una cifra o el prefijo no existe. Pero la alternativa es peor. Se está evidenciando con El juego del calamar, donde pusieron números reales y, en consecuencia, los propietarios de las líneas no dejan de recibir llamadas. Por suerte para los coreanos afectados, esto debería acabar porque Netflix ha informado que borrarán los teléfonos de la serie.