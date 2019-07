El Netflix barato para móviles es la prueba de que 151 millones de suscriptores no son suficientes

En este contexto, Netflix ha comunicado que en el tercer trimestre del año lanzarán un plan de suscripción económico exclusivo para smartphones y tablets, limitado a resolución 480p. De momento, el plan se lanzará en exclusiva en la India, un mercado gigantesco y de baja renta per cápita como es la India. Lo más interesante del movimiento en sí, no es tanto el nuevo servicio, que de momento no nos afecta, sino lo que nos cuenta del futuro de Netflix y de sus necesidades.