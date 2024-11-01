Netanyahu rechaza las sanciones a colonos y reivindica que Israel está "haciendo el trabajo sucio de Europa"

"Mientras Israel hace el trabajo sucio de Europa combatiendo por la civilización y contra los lunáticos yihadistas en Irán y en otras partes, la Unión Europea deja en evidencia su bancarrota moral planteando una falsa simetría entre ciudadanos israelíes y terroristas de Hamás", Movimiento de Resistencia Islámica, ha planteado Netanyahu en un comunicado oficial.