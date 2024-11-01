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Netanyahu rechaza las sanciones a colonos y reivindica que Israel está "haciendo el trabajo sucio de Europa"

Netanyahu rechaza las sanciones a colonos y reivindica que Israel está "haciendo el trabajo sucio de Europa"

"Mientras Israel hace el trabajo sucio de Europa combatiendo por la civilización y contra los lunáticos yihadistas en Irán y en otras partes, la Unión Europea deja en evidencia su bancarrota moral planteando una falsa simetría entre ciudadanos israelíes y terroristas de Hamás", Movimiento de Resistencia Islámica, ha planteado Netanyahu en un comunicado oficial.

| etiquetas: netahanyu , israel , colonos , europa , irán
10 0 0 K 84 actualidad
8 comentarios
10 0 0 K 84 actualidad
#1 concentrado
¿Matar palestinos es el "trabajo sucio de Europa"?
3 K 67
Pablosky #2 Pablosky
#1 de los europeos nazis supongo, que son sus colegas.
3 K 40
rogerius #3 rogerius
#1 Para robarles el gas, el petróleo y la tierra… ¿qué mejor que matarlos antes? Así no podrán denunciar el robo. Estos israelíes piensan en todo. Incluso en involucrar a sus socios.
5 K 90
Deviance #5 Deviance
#3 La culpa es de los pusilánimes mandatarios que tenemos aquí y su tibieza. Quien coños es este cabrón para hablar en nombre de la UE?.
3 K 62
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#5 un hombre buscado por la justicia internacional para ser juzgado por crímenes de guerra
3 K 53
Deviance #7 Deviance
#6 Ya están tardando en mandarle a tomar por culo.
0 K 12
Suigetsu #4 Suigetsu
#1 Para la OTAN es la cruzada del siglo XX-XXI. Lo único que en lugar de enviar a fánaticos religiosos cristinaos hemos envíado a fanáticos sionistas a que se den de ostias para tener una plaza de la OTAN en Oriente próximo.
2 K 40
#8 abogado_del_diablo
Bueno, al menos reconoce que su trabajo es sucio.
Ahora tenemos que el trabajo que hace el ejército más moral del mundo es sucio.
Átame esa mosca por el rabo.
0 K 7

menéame