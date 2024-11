Netanyahu, obligado a cancelar el viaje en Interrail por Europa que tenía preparado para el próximo verano tras la orden de arresto de la Corte Penal Internacional

“Irónicamente, me habían recomendado un restaurante palestino en Berlín muy bueno y ahora no lo voy a poder probar. En fin, bajonazo”, ha declarado el mandatario. “A uno le da por pensar que lo de cometer un genocidio al final no vale la pena”, ha añadido. Netanyahu admite que a partir de ahora su única posibilidad de viajar a países extranjero será ocupándolos “momento en el que, paradójicamente, dejan de ser extranjeros y por tanto al final te quedas en Israel siempre”.