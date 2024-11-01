·
Netanyahu negó la supuesta aceptación de un Estado palestino en propuesta de paz
Tras su reunión con Trump, Netanyahu negó haber aceptado la creación de un Estado palestino.
etiquetas:
netanyahu
israel
palestina
hamas
gaza
trump
politica
#1
Mltfrtk
www.meneame.net/story/netanyahu-rechaza-rotundamente-haya-aceptado-est
2
K
55
