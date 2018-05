Nerón: decadencia y final de los Julio-Claudios

Dicen que Nerón no era tan malo como lo pintan, que no fue tan mal emperador, que hizo cosas buenas. No sé qué pensaría su madre, Agripina la Menor, ni el resto de ciudadanos romanos que vivieron, y murieron, bajo el yugo de Nerón. Es verdad que Nerón ha sido el objeto de mucha mala prensa. Durante siglos se le culpó del incendio de Roma, pero nunca se ha encontrado evidencia fehaciente en su contra. Si él lo ordenó, no lo sabemos. Sí conocemos sus muchas extravagancias, su despilfarro del tesoro, su completo alejamiento de la realidad.