Nepotismo en el Gobierno de Feijóo

La Justicia anula la adjudicación de una plaza docente creada a medida para la cuñada de la secretaria general de Igualdad,Susana López Abella. Feijóo insistió en la creación de ese puesto a medida a pesar de que el sindicato explicaba que no se impartía dicha especialidad en la Escuela y, en consecuencia, no era necesario el perfil de la cuñada de la secretaria general de Igualdad. Un sindicato advirtió que, en el seno de la Escuela de Restauración de Bens Culturais de Galicia,se pretendía colocar a la cuñada de López Abella en una lista de in