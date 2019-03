Neofobia alimentaria: aversión a probar comidas desconocidas

Ese gesto de repugnancia que una persona pone ante un alimento desconocido tiene nombre: neofobia alimentaria. No es una fobia en el significado de miedo (no es conocido el pánico a las zanahorias); es una fobia de asco invencible. «Es un rechazo, una renuncia a probar y comer algo, una negación a cambiar de dieta». No importaría si fuera una manía como contar baldosas. La pega es que la neofobia puede llevar a una dieta con menos vitaminas que la de un marinero del siglo XV.