Neil Peart, antirockstar superestrella

Hombres maduros lloran frente a la cámara y suben desconsolados videos a YouTube. Otros llaman a programas radiales en Estados Unidos como el de Eddie Trunk, conductor del desaparecido That metal show de VH1, y se derrumban. El ex Skid Row Sebastian Bach se pregunta por qué ha derramado lágrimas por una persona que no conoció. En la comunidad rockera ya se habla de dónde-estabas-cuando-supiste como generaciones previas recuerdan la muerte de Kennedy. Decenas de artículos y columnas en The Guardian, The New York Times, The Washington Post y...