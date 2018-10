Negocios españoles en la República Democrática del Congo

Florentino Pérez, presidente de ACS, junto a unos socios chinos, liderados por Three Gorges Corp, ha reactivado el proyecto de construcción de una presa hidroeléctrica gigantesca en el río Congo, a 225 kilómetros de Kinshasa y 150 de la desembocadura sobre el Atlántico, en la República Democrática del Congo (RDC). Esto, en principio, podría parecer una buena noticia en un país donde el 90% de su población no cuenta con electricidad en sus hogares. Sin embargo, no serán los ciudadanos congoleños los que se beneficien de esta iniciativa...