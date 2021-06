El negociador de secuestros de archivos es el nuevo perfil profesional en auge ante la proliferación de ataques con ransomware

El pasado mes de diciembre, el jefe interino de la Agencia federal de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras de EE. UU. afirmó que este tipo de malware se estaba "convirtiendo rápidamente en una emergencia nacional". Las organizaciones que optan por no pagar rescates pueden pasarse meses reconstruyendo sus sistemas, mientras que hay otras (como los hospitales) para las que no pagar sencillamente no es una opción (al menos, si no quieren provocar que alguien muera).