Las negociaciones del Barça para que Leo Messi siga: una renovación pactada, una inscripción complicada

La pretemporada 2021/22 del Barcelona arrancó este lunes y lo hizo sin Messi. No es novedad que no estuviera presente en los primeros entrenamientos, dado que eso ya se sabía –Leo acaba de finalizar su participación en la Copa América–, pero sí lo es que el argentino no sea, a día de hoy, jugador azulgrana. La explicación es sencilla: el acuerdo entre el club y el futbolista para la renovación del contrato, que finalizó el 30 de junio, ya es total, según ha podido saber 20minutos, pero falta por solucionar el tema de la inscripción.