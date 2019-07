¿Por qué necesito tanto la aprobación de los demás?

¿Cómo puede ser que comentarios de personas que no conozco y no me conocen puedan hacerme caer en la depresión? Es curioso el poder de las redes sociales. El poder de la opinión de los hombres. Digo cualquier cosa y tiene efecto inmediato. Tengo impunidad para decir lo que quiero. Es peligroso. Debería cuidar más lo que digo y lo que escribo. Pero al mismo tiempo quisiera ser más libre de las opiniones que el mundo vierte sobre mí.