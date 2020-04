Qué necesitas para trabajar como locutor online

Ser locutor profesional online es una manera maravillosa de ganarse la vida: trabajas desde casa, tienes un mercado mundial de clientes que puedes fidelizar, el trabajo es artístico e interesante… ¿quién no querría algo así? Pero, como todo en la vida, lo bueno no es tan fácil de conseguir. Si queremos que el negocio sea sólido y funcione hace falta cumplir unos requisitos antes de empezar. E incluso cuando ya estamos situados, hay que tener cuidado de no perder lo ganado regando todos los días nuestra plantita para que crezca.