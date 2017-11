¿Qué necesitan las ingenierías españolas para destacar en el puzzle internacional?

Las grandes ingenierías españolas tienen ya el 90% de su negocio en los mercados internacionales. Sin embargo, esta internacionalización forzada en muchos casos por la falta de proyectos en el mercado interior, no puede sustentarse sólo en el know how de las empresas sino también en lograr el mejor escenario político, comercial y fiscal para que esta aventura exterior sea rentable. Y ahí la Administración tiene mucho que decir.