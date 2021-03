Necesitamos una ley de terrorismo nacional. Llame a estos crímenes por lo que son, (en)

para las víctimas y Estados Unidos. Solíamos estar en desacuerdo sobre esto, pero ya no. Los actos de grupos de odio nacionales y terroristas internacionales son igualmente despreciables y peligrosos. En 1983, un antisemita racista llamado Robert Jay Mathews fundó "The Order", un grupo neonazi de supremacía blanca que se oponía vehementemente al gobierno federal, que Mathews creía que estaba controlado por "sionistas". The Order buscaba establecer una patria en el noroeste del Pacífico de la cual los judíos y las personas de color serían