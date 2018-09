Necesitamos hablar del dinero para aprender a gestionarlo

“Estoy buscando comprar una casa. ¿Cuánto pagas de renta?”, me preguntó una vez un amigo. De inmediato se cubrió la boca con la mano. “Lo siento”, me dijo. “Qué grosero soy”. A muchos de nosotros nos enseñaron desde pequeños que el dinero es uno de los pocos temas —como la política, el sexo y la religión— que debes evitar en una conversación. No debes presumir cuál es tu capital neto ni debes revelarle tu salario a colegas. Debes evitar preguntarles a tus amigos sobre su renta, aunque eso te ayude a poner en perspectiva tu presupuesto.