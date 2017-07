La necesidad excesiva de aprobación

El actor Bill Cosby afirmó en una ocasión:“No conozco el secreto del éxito. Pero el secreto del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo”. ¿Quién no ha sentido alguna vez la necesidad de aprobación? El problema aparece cuando lo necesitamos de manera excesiva. Esta actitud errónea ha estado siempre presente pero en los últimos años se ha visto reforzada especialmente con las redes sociales. Algunos ejemplos: Cambiar/Suavizar una postura cuando alguien desaprueba sin convencernos ; No saber decir no ; Fingir ser un experto; etc...