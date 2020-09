«Si es necesario cerrar Madrid se hará, debemos hablarlo con naturalidad»

El responsable de la Sanidad madrileña no descarta el cierre de la ciudad si las medidas de contención que se ponen en marcha el lunes no dan sus frutos. «Si no funcionan, valoraríamos limitar el movimiento a otras zonas básicas de salud o tomaremos decisiones de carácter más general para toda la comunidad autónoma», ha explicado a ABC. «El cierre de la ciudad se debe hablar con naturalidad», aunque las decisiones se tomarán según evolucione la situación epidemiológica y la tensión de los hospitales.