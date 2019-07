Nazis en el Farró

Bueno, supongo que no de aquellos de uniforme negro y brazalete rojo, gorra de plato con águila imperial, Luger Parabellum al cinto, y azul y escalofriante mirada carnicera fijamente puesta en la solución final... Nunca he visto uno pagando su barra de pa de massa mare en la cafetería de la Plaça Sant Joaquim, ni comprando toallitas de bebé en el DIA. Supongo, pues, que no se trata de nazis históricos. Ni del sucedáneo hollywoodense. Deben entonces ser nazis simbólicos.