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Nayib Bukele lidera el ranking mundial con 94% de aprobación y sostiene su política pro Bitcoin

El Salvador continúa acumulando BTC mientras el presidente mantiene altos niveles de respaldo ciudadano.

| etiquetas: bukele
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21 comentarios
3 1 4 K -17 politica
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
- ¿Qué tal con Bukele?
- No nos podemos quejar.
- ¡Qué bien! ¿no?
- Creo que no me has entendido.
6 K 85
#3 Leon_Bocanegra
Fachorros, la papilla, a merendar!
4 K 57
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#3 bravo!!! Me siento orgulloso de ti, galán. Al final vas a salir de aquí hecho un hombre.
2 K -11
#8 Leon_Bocanegra
#5 tú crees que escribiendo la subnormalidad que he escrito se puede considerar que tengo algun tipo de madurez?
1 K 25
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#8 absolutamente. Indica claramente que por fin te has dado cuenta de que este panfleto solo sirve para echarse unas risas. No me estaré equivocando?
0 K 8
#12 Leon_Bocanegra *
#10 Tú nunca te equivocas, galán.
0 K 15
EldelaPepi #9 EldelaPepi
Cuando casi el 100% de una población piensa igual, generalmente no es porque el gobierno sea perfecto, sino porque los mecanismos de control están funcionando a ful.
A Putin lo aprueban el 80% de los rusos.
No te digo ná y te lo digo tó.
1 K 29
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#9 igual, el que puedas salir por la noche sin que te maten también tiene algo que ver. Que no lo sé.
0 K 8
EldelaPepi #18 EldelaPepi *
#11
A lo mejor, puede ser que poder enchironar arbitrariamente en un sitio que se parece más a un matadero que a una cárcel a cualquier disidente también funcione de lo lindo.
1 K 19
Macnulti_reencarnado #19 Macnulti_reencarnado
#18 ha funcionado de puta madre y el 94% de los salvadoreños están encantados.
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EldelaPepi #21 EldelaPepi
#19
Lee #9 y así entramos en un bucle. :-)
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mmlv #17 mmlv
Igual que Kim Jong-un
0 K 20
fofito #4 fofito
Voy a votar sensacionalista porque es sensacionalista
0 K 13
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#4 no pierdas la ocasión de mostrar el fascista que llevas dentro, galán.
3 K -21
fofito #14 fofito
#6 No dejes de acosar a quien no piensa como tú,nazi.
0 K 13
Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado
#14 yo no silencio, fascista. Nunca.
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Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Grande Bukele. Un poco blandas las camas del CECOT para mí gusto, pero bien.
3 K -1
obmultimedia #7 obmultimedia
#1 Aqui toda diva viajando en su jet para ir a la feria de abril.  media
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Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#7 no te gusta que en el salvador hayan acabado con los asesinatos de los hijos de perra de las maras? Pues si que estás roto por dentro.
0 K 8

menéame