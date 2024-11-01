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Nayib Bukele lidera el ranking mundial con 94% de aprobación y sostiene su política pro Bitcoin
El Salvador continúa acumulando BTC mientras el presidente mantiene altos niveles de respaldo ciudadano.
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bukele
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politica
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#2
HeilHynkel
*
- ¿Qué tal con Bukele?
- No nos podemos quejar.
- ¡Qué bien! ¿no?
- Creo que no me has entendido.
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85
#3
Leon_Bocanegra
Fachorros, la papilla, a merendar!
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#5
Macnulti_reencarnado
#3
bravo!!! Me siento orgulloso de ti, galán. Al final vas a salir de aquí hecho un hombre.
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#8
Leon_Bocanegra
#5
tú crees que escribiendo la subnormalidad que he escrito se puede considerar que tengo algun tipo de madurez?
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#10
Macnulti_reencarnado
#8
absolutamente. Indica claramente que por fin te has dado cuenta de que este panfleto solo sirve para echarse unas risas. No me estaré equivocando?
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#12
Leon_Bocanegra
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#10
Tú nunca te equivocas, galán.
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#16
Macnulti_reencarnado
#12
bravo!!
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#9
EldelaPepi
Cuando casi el 100% de una población piensa igual, generalmente no es porque el gobierno sea perfecto, sino porque los mecanismos de control están funcionando a ful.
A Putin lo aprueban el 80% de los rusos.
No te digo ná y te lo digo tó.
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#11
Macnulti_reencarnado
#9
igual, el que puedas salir por la noche sin que te maten también tiene algo que ver. Que no lo sé.
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#18
EldelaPepi
*
#11
A lo mejor, puede ser que poder enchironar arbitrariamente en un sitio que se parece más a un matadero que a una cárcel a cualquier disidente también funcione de lo lindo.
1
K
19
#19
Macnulti_reencarnado
#18
ha funcionado de puta madre y el 94% de los salvadoreños están encantados.
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#21
EldelaPepi
#19
Lee
#9
y así entramos en un bucle.
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9
#17
mmlv
Igual que Kim Jong-un
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20
#20
Macnulti_reencarnado
#17
igualico.
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#4
fofito
Voy a votar sensacionalista porque es sensacionalista
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#6
Macnulti_reencarnado
#4
no pierdas la ocasión de mostrar el fascista que llevas dentro, galán.
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#14
fofito
#6
No dejes de acosar a quien no piensa como tú,nazi.
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#15
Macnulti_reencarnado
#14
yo no silencio, fascista. Nunca.
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#1
Macnulti_reencarnado
Grande Bukele. Un poco blandas las camas del CECOT para mí gusto, pero bien.
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#7
obmultimedia
#1
Aqui toda diva viajando en su jet para ir a la feria de abril.
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#13
Macnulti_reencarnado
#7
no te gusta que en el salvador hayan acabado con los asesinatos de los hijos de perra de las maras? Pues si que estás roto por dentro.
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comentarios)
menéame
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- No nos podemos quejar.
- ¡Qué bien! ¿no?
- Creo que no me has entendido.
A Putin lo aprueban el 80% de los rusos.
No te digo ná y te lo digo tó.
A lo mejor, puede ser que poder enchironar arbitrariamente en un sitio que se parece más a un matadero que a una cárcel a cualquier disidente también funcione de lo lindo.
Lee #9 y así entramos en un bucle.