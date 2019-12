Navidul estira sus engaños tras el anuncio antibulos de Campofrío

Los engaños que acomete Navidul para comercializar sus productos no son un asunto anecdótico. Los jamones polacos, húngaros y alemanes que la empresa Navidul hacía pasar por productos elaborados en España no son una casualidad. Esto supone una infracción al reglamento 1169/2011, que obliga a indicar la procedencia de un alimento "en particular" si la misma puede "insinuar que tiene un país de origen diferente". Asimismo, siguen promocionándose sus jamones ibéricos con irregularidades en el etiquetado y presentación, con total impunidad.