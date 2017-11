La navidad que Napoleón pasó en Tordesillas

Napoleón no necesita presentación, todos los libros de historias hablan de él y de su gran ansia por dominar el mundo casi en su totalidad. No habrá casi nadie que no sepa de su baja estatura o de su increíble intuición para llevar a cabo unas batallas de las que pocas veces salió perdedor. Pero la historia de este pequeño gran conquistador, guarda secretos que solo los más estudiosos e interesados en su figura conocen.