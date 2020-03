Naughty Dog y el crunch en The Last of Us Parte II: los empleados hablan sobre las condiciones de trabajo

Varios exempleados de la compañía hablaron hace unos meses sobre las duras condiciones de trabajo durante su estancia allí, pero no teníamos datos sobre qué estaba sucediendo en el desarrollo de The Last of Us Parte II. Quizás el estudio había solucionado la situación, quizás no. Ahora, a través de una nueva investigación de Jason Schreier en Kotaku, sabemos que no, que la cosa no ha cambiado.