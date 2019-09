Siendo una de las universidades más antiguas de Europa y del mundo, es obvio que no podría tener un lema tan realista a la vez que poco inspirador. El lema real de la Universidad de Salamanca es otra frase latina: Omnium scientiarum princeps Salmantica docet. Esto es, los principios de todas las ciencias se enseñan en la Universidad de Salamanca. Asegurar a bombo y platillo que lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta, sería también una buena excusa para los malos estudiantes.