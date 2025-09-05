En la NatCon: reportaje desde la guarida de los conservadores estadounidenses

Tienen un programa radical, grandes ideas de filosofía política y trajes oscuros. En Washington, los hombres que se reunieron esta semana en la NatCon no tienen nada que ver con las multitudes que invadieron el Capitolio hace tres años. Quieren una revolución mucho más profunda. Para el Grand Continent, la investigadora Marlène Laruelle, especialista del iliberalismo, fue acreditada para sumergirse durante tres días en el corazón del laboratorio de la nueva élite trumpista.