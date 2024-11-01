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Natalie Harp, la mujer que está detrás de los desvaríos nocturnos de Trump en Truth Social [ENG]

Natalie Harp, la mujer que está detrás de los desvaríos nocturnos de Trump en Truth Social [ENG]

Una asistente muy leal al presidente Donald Trump, que afirma que él le salvó la vida, sería según informaciones la principal trabajadora de la Casa Blanca que ayuda al presidente a generar publicaciones en Truth Social. Natalie Harp, de 34 años y asistente ejecutiva del presidente, recopila capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales de aliados o seguidores que elogian al presidente, refuerzan teorías conspirativas conocidas, critican a los demócratas o insultan a los oponentes de Trump.

| etiquetas: natalie , harp , trump , truthsocial , desvaríos
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Asistente personal de Trump, 34 años. Antes de buscarla, ya sabía que iba a ser una rubia delgadita con un físico ajustado a los criterios habituales de belleza de los conservadores USA.
2 K 31
#4 Grahml *
#2 Ya nos conocemos los procesos de contratación de Trump:

"Grab 'em by the pussy."
("Agárralas por el coño.")

#3 Me da que en realidad no están engañando a nadie. Son así.

Y hay gente (muchos millones) que quieren esto. No nos engañemos a nosotros mismos. La indecencia está perdiendo pudor, y actualmente tenemos la indecencia extrema y descarada en el poder.  media
1 K 31
MisturaFina #12 MisturaFina
#4 esa indecencia extrema se crea porque hay un despertar extremo en marcha. Sus viejas mentiras ya no sirven con los despiertos.
Hora de despertar!
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#7 HangTheRich
#2 las elige para que se parezcan a su hija.
4 K 72
hdblue #13 hdblue
#7 creo que tiene que ver más con la Maga Face, pero sí, tienes toda la razón:

www.youtube.com/results?search_query=maga+face
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Elrosquasard #8 Elrosquasard
#2 Yo he leído por ahí que todas sus elecciones, desde en la Isla de Epstein hasta este tipo de contrataciones, busca siempre un parecido con su propia hija Ivanka.
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#10 Grahml
#8 Trump nunca ha ocultado las ganas de follarse a su propia hija  media
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oceanon3d #9 oceanon3d *
#2 Desvaríos nocturnos lo llaman ahora ... ya me gustria a mi dos o tres desvaríos con esa :troll:
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#11 Grahml *
#9 He acudido al término "desvaríos nocturnos" usado en el link de @karakol en www.meneame.net/story/comportamiento-extravagante-trump-suele-pasar-de

No considero estar haciendo microblogging porque básicamente es más realista (aunque probablemente aún bastante suave) que el término usado en el títular original :troll:

Me parece bastante adecuado ante toda esta Idiocracia nivel Dios Trump, que nos están metiendo por el anus al resto del mundo.
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#1 Grahml *
Relacionada:

Trump publica más de 55 posts en Truthsocial en 3 horas
www.meneame.net/m/actualidad/trump-tuvo-uno-peores-episodios-salud-men
1 K 28
#5 Mengüi
En nada, acabará de gobernadora de un estado. Y de ahí, quién sabe.
1 K 20
Catacroc #6 Catacroc
#5 De ahi a salir a escondidas de su visita a Mexico.
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MisturaFina #3 MisturaFina
Típico de una derecha fascista y populistas. Ya no engañan a nadie.
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