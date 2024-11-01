Natalie Harp, la mujer que está detrás de los desvaríos nocturnos de Trump en Truth Social [ENG]

Una asistente muy leal al presidente Donald Trump, que afirma que él le salvó la vida, sería según informaciones la principal trabajadora de la Casa Blanca que ayuda al presidente a generar publicaciones en Truth Social. Natalie Harp, de 34 años y asistente ejecutiva del presidente, recopila capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales de aliados o seguidores que elogian al presidente, refuerzan teorías conspirativas conocidas, critican a los demócratas o insultan a los oponentes de Trump.
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"Grab 'em by the pussy."
("Agárralas por el coño.")
#3 Me da que en realidad no están engañando a nadie. Son así.
Y hay gente (muchos millones) que quieren esto. No nos engañemos a nosotros mismos. La indecencia está perdiendo pudor, y actualmente tenemos la indecencia extrema y descarada en el poder.
Hora de despertar!
www.youtube.com/results?search_query=maga+face
No considero estar haciendo microblogging porque básicamente es más realista (aunque probablemente aún bastante suave) que el término usado en el títular original
Me parece bastante adecuado ante toda esta Idiocracia nivel Dios Trump, que nos están metiendo por el anus al resto del mundo.
Trump publica más de 55 posts en Truthsocial en 3 horas
www.meneame.net/m/actualidad/trump-tuvo-uno-peores-episodios-salud-men