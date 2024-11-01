Natalie Harp, la mujer que está detrás de los desvaríos nocturnos de Trump en Truth Social [ENG]

Una asistente muy leal al presidente Donald Trump, que afirma que él le salvó la vida, sería según informaciones la principal trabajadora de la Casa Blanca que ayuda al presidente a generar publicaciones en Truth Social. Natalie Harp, de 34 años y asistente ejecutiva del presidente, recopila capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales de aliados o seguidores que elogian al presidente, refuerzan teorías conspirativas conocidas, critican a los demócratas o insultan a los oponentes de Trump.