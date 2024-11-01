La NASA sube a Internet más de 11.000 imágenes tomadas por la tripulación de Artemisa II

La NASA ha subido más de 11.000 fotografías tomadas por la tripulación de la misión Artemisa II a The Gateway to Astronaut Photography of Earth, la web en la que desde hace años reúne las fotos hechas por astronautas en el espacio. Aunque ahora van a tener que actualizar la parte de Earth.Pero afortunadamente les ha añadido una sección propia, Artemis II Collections, que es la que se ve en la imagen de arriba, en la que están separadas en cuatro colecciones.