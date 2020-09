Los narcos van en ferrari y nosotros en Dos Caballos. A Ruiz, juez decano en Algeciras

Llevamos muchos años sufriendo esta falta de medios en los juzgados del Campo de Gibraltar, pero se hecho aún más evidente desde que está en marcha el Plan Especial en la lucha contra el narcotráfico. Esto ha supuesto un resultado estupendo, a nivel policial, del que no nos quejamos, pero choca con la situación que viven los juzgados. Se crea un cuello de botella porque no están preparados para absorver ese enorme volumen de trabajo. Y si los juzgados no están a la altura, toda la labor previa no sirve para nada.