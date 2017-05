“El narco sometió al gobierno, sometió a los empresarios y está sometiendo a los periodistas":entrevista Javier Valdez

Un mes antes ser asesinado a balazos cerca del diario que fundó en Culiacán, el periodista Javier Valdez decía que en México no hay condiciones para una vida digna y tampoco para ejercer el periodismo. "Tú no sabes hasta donde llegar, la línea que no debes pasar se mueve", aseguró en esta contudente charla inédita.Lo que él contaba, decía, era "el narco como forma de vida", pero ya no podrá seguir haciéndolo, pues un grupo de hombres lo mató el pasado 15 de mayo, a pocas cuadras del semanario que él mismo fundó, Ríodoce, en su Culiacán natal.