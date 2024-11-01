Napoleón, propaganda y mito

Pero si Napoleón logró alcanzar semejante proyección, fue en gran medida porque supo aprovechar el potencial de la propaganda para domeñar y captar la voluntad de millones de franceses. A través de un liderazgo carismático, un control férreo de la prensa, un aprovechamiento material y simbólico del servicio militar y un sofisticado uso de las artes, Napoleón moldeó su propia leyenda y construyó un heroico relato de sí y de la misión civilizadora de Francia que cautivó a sus compatriotas en el discurso, la ceremonia, el panfleto y los lienzos.