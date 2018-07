Napoleón diseñó su propia versión de libro digital en analógico

¿Wué pasaba antes de que la tecnología nos facilitara la vida cuando se viajar mucho y uno no quería privarse de los placeres de la lectura variada? No, los libros digitales no existían, pero con el suficiente ingenio y dinero podías fabricarte un apaño que tal vez no te dejara transportar tantos libros como los que hoy caben en un simple móvil pero desde luego sí te permitían llevar contigo una biblioteca entera. Ese fue el caso de Napoleón Bonaparte. Tiene ingenio y dinero, además de una desbordante pasión por los libros.