El Nantes exige al Cardiff recibir el pago por el fichaje de Sala antes de diez días

Según informa la BBC, el Nantes le ha dado al Cardiff City un plazo de diez días para que el equipo galés efectúe el pago de 15 millones de libras pactado por el fichaje de Emiliano Sala, ya que de no ser así emprenderá acciones legales. El futbolista desapareció el pasado 21 de enero, y aunque la avioneta ha sido encontrada, el cuerpo del jugador argentino aún no ha sido rescatado. A pesar de que se ha visto un cadáver en su interior, las autoridades no saben si se trata del piloto o del futbolista.