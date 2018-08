Los conflictos entre los guionistas y creadores de ‘Los Simpson’

Se dice que los guiones se construyen mediante conflictos. Lo que no se dice tanto es que estos conflictos no sólo ocurren entre los personajes, sino también entre los autores. Como cualquier grupo de personas, el equipo de Los Simpson tuvo igualmente durante el desarrollo de la serie sus peloteras, sus más y sus menos y sus diferencias artísticas. En este artículo recopilamos algunas de las mayores broncas, como el peor capítulo de la serie, que ningún guionista quiso firmar o el capítulo donde Marge no habla por una protesta de la actriz.