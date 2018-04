Nadie se hace mejores fotografías con sus fans que Elijah Wood, Frodo en El Señor de los Anillos  

Por si necesitáramos pruebas de que Elijah Wood no se toma demasiado en serio, podemos echar un vistazo a algunas de las simpáticas fotos que se ha tomado con sus fans. A pesar de ser muy famoso, el Hobbit favorito de todos siempre parece tener tiempo para sus seguidores, y como podemos ver, no parece haber ninguna pose que no adquiera con el fin de mantener feliz a su ejército de fieles fans. Desde luego parece que sentido del humor no le falta.