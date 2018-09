Las Naciones Unidas se ríen de Donald Trump  

Durante su discurso en las Naciones Unidas, la asamblea se rie de él. "In less than 2 years my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true," Pres. Trump says, before U.N. crowd erupts in laughter. "Didn't expect that reaction, but that's OK,". En menos de 2 años, mi administración ha logrado más que casi cualquier administración en la historia de nuestro país. Estados Unidos es verdad", dice el presidente Trump, antes de que la multitud de Naciones Unidas se ría.