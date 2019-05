Nació mujer, se convirtió en hombre y ahora pide una paga porque se siente 'un extraterrestre'

A los 33 años, Jareth Nebula dice haber rechazado los “géneros humanos” y asegura ser un ser “extraterrestre”. Nacida mujer, y aunque en su adolescencia y juventud se reconoce como una “mujer híper femenina”, a los 29 años decidió que era un hombre trans y hace cuatro años, cambió su nombre legalmente, basada en Labrynthy Nebula, de David Bowie. “Después de reconocerme como transgénero y creyendo que finalmente me había encontrado, me di cuenta de que estaba equivocada: no era hombre ni mujer, ni siquiera humana”, ha expresado.