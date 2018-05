El nacimiento de la nueva aristocracia estadounidense [ENG]

A menudo oirás que en EE.UU. todos tienen la oportunidad de dar el salto entre clases: La movilidad justifica la desigualdad. Como cuestión de principios, esto no es cierto. En EE.UU. también resulta que no es cierto en cuanto a los hechos. Contrariamente al mito popular, la movilidad económica en el país de las oportunidades no es alta, y está bajando. [...] La IGE es la "elasticidad intergeneracional", con 0 indicando que no hay relación entre el dinero de padres e hijos, y 1 indicando que el destino del hijo está predeterminado al nacer.