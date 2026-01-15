Nace Renegados, el nuevo agregador sin publicidad ni ánimo de lucro

Porque los meneantes necesitamos un espacio donde debatir libremente, sin que los anuncios nos inunden ni los dueños falten al respeto al usuario. Porque necesitamos un lugar libre y plural donde todos podamos expresarnos con el único límite del respeto a la legalidad y los derechos humanos.

Por todo ello nace Renegados, el agregador sin ánimo de lucro ni publicidad que hemos creado un grupo de antiguos meneantes. Visítanos aquí app.renegados.es/es Te esperamos.

Por cierto. En nuestro RSS se puede ver la portada de meneame, actualmente invisible en la web principal expanse.renegados.es/rrss/rss/Meneame