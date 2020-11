Nace la primera agencia de azafatas con síndrome de Down

Álvaro cumplió los 18 años y pensó que trabajar de azafato podría ser una opción para ganar un sueldo mientras continúa los estudios. Al fin y al cabo, su hermana mayor lo hace así y el mundo de los eventos no le resulta desconocido ya que su madre ha trabajado en el sector, informa el diario Levante. Sin embargo, Álvaro, con síndrome de Down, no cumple con los canónes de belleza establecidos y a pesar de tener capacidad de sobra para realizar este empleo no hay agencia convencional que le contrate.