N°Envíos = Karma
Karma 8 = 8 envíos máximo por día.
enviado
____
15 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#4
: «#2 seis y dos son ocho y ocho dieciseis»
Veelicus
2025-10-15 11:49:44
#5
: «20 karma = 20 envíos. Si el plan es acabar con Delay , mal camino habéis elegido»
Leon_Bocanegra
2025-10-15 11:49:59
#2
: «#1 cuatro y dos son seis...»
DayOfTheTentacle
2025-10-15 11:47:31
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Leon_Bocanegra
20 karma = 20 envíos.
Si el plan es acabar con Delay , mal camino habéis elegido
2
K
27
#6
Catapulta
#5
Con eso ya reduces bastante su número de envíos.
0
K
11
#8
Delay
#5
Quiere casito...
0
K
20
#9
Leon_Bocanegra
#8
vuestras guerras me la pelan.
0
K
10
#10
Delay
#9
Pues siempre apareces en todas a meter cizaña
0
K
20
#12
Leon_Bocanegra
#10
a ver, muéstrame eso!
0
K
10
#15
Catapulta
#8
¿Los demás no podemos divertirnos sanamente y dentro del marco normativo de esta tu gran web?
0
K
11
#11
celyo
#5
suena como el típico plan de película de serie B y en vez de acabar con el monstruo lo hacen más peligroso
0
K
10
#14
Torrezzno
*
Yo diría
envio=karma−(enviadas−unicas)
Siendo siempre enviadas <= karma
0
K
20
#7
Macadam
Si 2 son 6...
0
K
18
#1
fareway
2 X 2 = 4
0
K
17
#2
DayOfTheTentacle
#1
cuatro y dos son seis...
1
K
20
#4
Veelicus
#2
seis y dos son ocho y ocho dieciseis
4
K
58
#3
Catapulta
#1
2X2=4 --- 4X=4 --- X=4/4 --- X=1
0
K
11
#13
capitan.meneito
#1
mas uno?
0
K
10
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
