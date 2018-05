Muy preocupante, Gijón tiene disparados los niveles de contaminación por partículas

Con los datos que facilita la Consejería de Infraestructuras se ve que hay un verdadero problema con las partículas sedimentables (PS) en los lugares donde se han puesto captadores de partículas en Gijón; pero nos dicen que al no estar reguladas, no se puede tomar ninguna medida, lo que no deja de ser sorprendente en vista de los valores alcanzados y donde se ubicaron las estaciones. Las PS no permanecen mucho tiempo en atmósfera y se depositan, por lo general, cerca de los focos de emisión , pero es por el viento a veces se dispersan a km.