Una muy breve reflexión sobre la vida

La Naturaleza no nos hace tener los hijos cuando somos jóvenes, y cuando solo podemos prestarles nuestra asistencia personal, porque no sea capaz de hacérnoslos tener cuando somos viejos, y cuando podríamos cederles en herencia una riqueza, un capital. La Naturaleza nos hace tener hijos cuando somos jóvenes porque cuando somos jóvenes carecemos del conocimiento y la experiencia suficientes sobre este mundo, y por tanto no sabemos realmente en qué tipo de mundo estamos haciendo nacer a nuestros hijos. Es decir, la Naturaleza nos hace tener hijos como se los hace tener a los demás animales: en fase temprana de ausencia de conocimiento. La Naturaleza sabe perfectamente que si nos hiciera tener hijos cuando somos viejos y cuando conocemos bien en qué tipo de mundo les haríamos nacer, la natalidad se reduciría tanto que la especie se extinguiría; igual que ocurriría con los demás seres vivos si la Naturaleza les dotase del conocimiento suficiente acerca de en qué tipo de mundo están haciendo nacer a sus descendientes, y acerca de cómo evitar hacer nacer a esos descendientes. La Naturaleza, pues, es una hábil y cruel tramposa, como Satanás.