Musulmanes pakistaníes ignoran las medidas contra el coronavirus: "Dios está con nosotros"

El gobierno pakistaní impuso una serie de medidas para frenar la expansión del COVID-19 sin embargo,las personas hacen caso omiso. "Nuestro líder en las oraciones nos dijo que el virus no nos puede infectar porque nos lavamos manos y cara cinco veces antes de nuestras oraciones,y que los infieles occidentales no lo hacen, así que no tenemos que preocuparnos. Dios está con nosotros", dijo Durrani, devoto. “Estamos listos para dar nuestras vidas, pero no estamos listos para abandonar nuestras mezquitas”, asegura Mufti Kafayatullah,líder religioso