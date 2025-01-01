edición general
Musulmanes de Malasia podrian ser multados con penas de prision si no atienden a los rezos del viernes (ENG)

Muslim men in a Malaysian state could face up to two years in prison or a hefty fine for skipping Friday prayers without a valid reason under Shariah law.

#4 donchan
Pues lo tienen jodido. Van a tener que rezar porque abandonar el islam te cuesta el pellejo.
#1 oscarcr80
Yo he oido que en tiempos no muy lejanos, en la dictadura, no se multaba a nadie, pero se pasaba lista cuando se iba a misa y cuando ibas a pedir trabajo, tenias que pedir referencias al cura, por si ibas a misa. O bien, en el ejercito, si no acudias "voluntariamente" ya te ponian la cruz.

No se si sera cierto, o bien son exageraciones. Si algun meneante veterano quiere confirmarlo...
#3 donchan
#1 Lo de la mili no era tan así. En realidad daba igual. Pero es cierto que los mandos te recordaban de misa.
